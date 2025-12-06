قنبلة وألعاب نارية تتسبّبان في هروب الحكم واللاعبين من المباراة.. ماذا حدث؟

علق أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، على تعادل الفراعنة اليوم أمام منتخب الإمارات، في بطولة كأس العرب.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب الإمارات، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العرب.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "نقطة أحسن من مفيش، كنا ممكن نظهر ونقدم أداء أفضل من كده بكتير".

وأضاف: "في مشكلة في الهجوم وصناعة الفرص، حتى الدفاع، لازم نكسب ماتش الأردن إن شاء الله ولا بديل عن الفوز علشان نصعد".

ولم يتذوق المنتخب الوطني، طعم الفوز حتى الآن في بطولة كأس العرب، بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام الكويت، بهدف لمثله، ثم تعادل بالنتيجة ذاتها أمام الإمارات اليوم.

ويحتل المنتخب الوطني حاليا، المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، برصيد نقطتين جمعهم من مباراتين خاضهم بالبطولة حتى الآن.

نقطة أحسن من مفيش .. كنا ممكن نظهر ونقدم أداء أفضل من كده بكتير .. في مشكلة في الهجوم وصناعة الفرص وحتى الدفاع .. لازم نكسب متش الأردن إن شاء الله لا بديل عن الفوز علشان نصعد — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) December 6, 2025

أقرأ أيضًا:

مباراة الـ8 أهداف.. برشلونة يفوز على ريال بيتيس بالدوري الإسباني

حسام البدري يعلق عبر مصراوي على التتويج بلقب كأس ليبيا مع أهلي طرابلس