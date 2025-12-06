الغندور يعلن زواج بنتايك من ابنة عضو مجلس إدارة الزمالك في هذا الموعد

أعلن الإعلامي خالد الغندور زواج محمود بنتايك، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من ابنة أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، بنهاية شهر ديسمبر الجاري.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "كابتن أحمد سليمان يحتفل بزواج ابنته على لاعب الزمالك المغربي محمود بنتايك نهاية هذا الشهر، ألف مليون مبروك".

.

