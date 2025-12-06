"قصص متفوتكش".. مجموعة مصر في كأس العالم.. وعمرو أديب يشيد بالخطيب

رغم شهرتهم.. 4 نجوم لكرة القدم في مصر أبعدوا زوجاتهم عن الأضواء

قنبلة وألعاب نارية تتسبّبان في هروب الحكم واللاعبين من المباراة.. ماذا حدث؟

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها استمتاع إمام عاشور في الساحل الشمالي، قرار ليفربول الجديد تجاه ديوجو جوتا، وأزمة حامد حمدان.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

معادلة رقم أسطورة فرنسا.. ماذا ينتظر محمد صلاح ضد ليدز؟

يتطلع الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، لاستعادة مستواه أمام خصمه المفضل، عندما يحل الريدز ضيفا على ليدز يونايتد، في السابعة والنصف مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أول تعليق من حسام حسن على قرعة مصر في كأس العالم 2026

علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على وقوع الفراعنة في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات بلجيكا، إيران، ونيوزيلندا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"أخلاق وتواضع".. عمرو أديب يتغنى برئيس الأهلي محمود الخطيب

شارك الإعلامي عمرو أديب، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "X"، صورة له رفقة رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"رفقة بلجيكا".. مجموعة مصر في كأس العالم 2026

أسفرت قرعة كأس العالم 2026، التي أقيمت اليوم الجمعة 5 ديسمبر الجاري، في العاصمة الأمريكية واشنطن، عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة بالمونديال.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"سعيد لرؤية صلاح ولا نخاف أحد".. أول تعليق من مدرب بلجيكا على مواجهة مصر في كأس العالم

أبدى المدير الفني الفرنسي لمنتخب بلجيكا، رودي جارسيا، سعادته بمقابلة محمد صلاح في بطولة كأس العالم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"الأسهل وصلاح يتقدم في السن".. تعليق قوي من لاعب بلجيكا السابق بعد قرعة مونديال2026

قال لاعب منتخب بلجيكا السابق، مارك ديجريس، إن مجموعة بلاده في كأس العالم 2026 هي الأسهل على الإطلاق.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أصبحت مؤخرًا زوجات لاعبي كرة القدم المصريين يحظين بشهرة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، سواء لظهورهِن مع أزواجهن أو لنشاطهن عبر حساباتهن.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"لا تظهر معه كثيرًا".. 25 صورة لزوجة شريف إكرامي وطبيعة عملها

رغم شهرتها في مجالها عبر منصات التواصل الاجتماعي إلا أن رنا نعمان خبيرة التغذية ومدربة الصحة العامة لا تنشر كثيرًا صورًا لها مع شريف إكرامي زوجها وحارس مرمى بيراميدز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"ألغينا الفكرة".. إبراهيم حسن يكشف أول قرار لهم بعد قرعة كأس العالم 2026

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن أول قرار لهم بعد قرعة منافسات كأس العالم 2026.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

4 منتخبات تستعد للعودة لكأس العالم بعد غياب ربع قرن.. من هم؟

أسفرت قرعة كأس العالم 2026 عن عودة تاريخية طال انتظارها، بعدما وضعت أربعة منتخبات غابت لأكثر من ربع قرن في طريق جديد إلى البطولة الأغلى في كرة القدم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.