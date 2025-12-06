7 صور لزوجة محمد عواد داخل راديو الزمالك

لحظة لا تنسى والهداف.. تاريخ منتخب مصر في كأس العالم

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مجموعة مصر في كأس العالم 2026؟

شاركت حنين خالد زوجة حارس مرمى نادي الزمالك محمد عواد، متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مجموعة من الصور خلال تواجدها داخل راديو الزمالك.

ونشرت حنين عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور خلال تقديمها إحدى حلقات برنامجها براديو الزمالك، مع وضع رمز تعبيري قلب وخرزة زرقاء.

وفي سياق متصل يتواجد محمد عواد رفقة منتخب مصر الثاني في الوقت الحالي، للمشاركة في بطولة كأس العرب المقامة في قطر.

ويشارك منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان في المجموعة الثالثة، رفقة كل من: "الأردن، الكويت والإمارات".

ويذكر أن منتخب مصر الثاني يستعد لملاقاة نظيره الإماراتي اليوم، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية.

أقرأ أيضًا:

"الأسهل وصلاح يتقدم في السن".. تعليق قوي من لاعب بلجيكا السابق بعد قرعة مونديال2026

أيمن يونس: منتخب مصر لديه فرصة ذهبية في مجموعة كأس العالم 2026