تحديث الطقس الآن.. سحب ركامية وأمطار متفاوتة الشدة

كتب- محمد نصار:

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور عبر الأقمار الصناعية تشير إلى ظهور السحب الركامية على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إن السحب المتوسطة والعالية تظهر على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد ومن المتوقع تطورها مع تقدم ساعات النهار ليصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأشارت الهيئة، إلى أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 19 درجة مئوية مع أجواء مستقرة.

