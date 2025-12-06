إعلان

تحديث الطقس الآن.. سحب ركامية وأمطار متفاوتة الشدة

كتب : محمد نصار

10:50 ص 06/12/2025

سقوط أمطار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحديث الطقس الآن.. سحب ركامية وأمطار متفاوتة الشدة

كتب- محمد نصار:

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور عبر الأقمار الصناعية تشير إلى ظهور السحب الركامية على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إن السحب المتوسطة والعالية تظهر على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد ومن المتوقع تطورها مع تقدم ساعات النهار ليصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأشارت الهيئة، إلى أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 19 درجة مئوية مع أجواء مستقرة.

اقرأ أيضًا:

استمرار الانخفاض وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة

اليوم.. "المحامين" تدعو أعضائها للمشاركة في الجمعية العمومية لزيادة المعاشات

تشمل التأشيرة والتذاكر والباركود.. تعرف على أسعار عمرة ديسمبر 2026

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيئة الأرصاد الجوية الأقمار الصناعية سحب ركامية الطقس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان