كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الفول والدقيق والسكر وزيت عباد الشمس والذرة والجبن الأبيض والرومي، خلال تعاملات اليوم السبت 6-12-2025، بينما انخفضت أسعار الأرز السائب، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.59 جنيه، بتراجع 44 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 65.73 جنيه، بزيادة 5.33 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 28.5 جنيه، بزيادة 2.16 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 99 جنيها، بزيادة 5.42 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 37.83 جنيه، بزيادة 1.56 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 29.03 جنيه، بزيادة 93 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 67.09 جنيه، بتراجع 65 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.11 جنيه، بزيادة 24 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 114.7 جنيه، بزيادة 4.73 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 415.26 جنيه، بزيادة 12.9 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 92.36 جنيه، بارتفاع 1.49 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 23.29 جنيه، بتراجع 3.69 جنيه.

كيلو الفول السائب: 54.86 جنيه، بزيادة 1.39 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 130.13 جنيه، بارتفاع 9.87 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 283.43 جنيه، بارتفاع 9.87 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 30.22 جنيه، بتراجع 1.34 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 119.67 جنيه، بزيادة 19.3 جنيه.