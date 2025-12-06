الكهرباء: تنفيذ محطات المحولات الخاصة بتوفير التغذية للدلتا الجديدة

424 ألف إشارة صحية.. ماذا قال وزير الصحة عن انتشار "الفيروسات التنفسية"؟

التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع رئيس مجموعة "XD الصينية"، جو تشي تشي، والوفد المرافق، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

حضر الاجتامع المهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس أسامة عبدالله، رئيس الشركة المصرية الألمانية للمنتجات الكهربائية "إجيماك".

بحث الاجتماع سبل دعم وتطوير الشراكة القائمة بين الشركة الصينية وقطاع الكهرباء، وزيادة استثماراتها وإقامة خطوط إنتاج جديدة وتوطين صناعة المهمات ونقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي والاعتماد على الخامات والمستلزمات المصنعة محليًا.

وتناول اللقاء، استعراض خطة عمل الشركة الصينية في ضوء الشراكة القائمة مع شركة اجيماك، والمشروعات التوسعية والمهمات الجديدة التي سيتم تصنيعها محليًا وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها، وزيادة نسبة المكون المحلي في صناعة المحولات والحصول على مستلزمات الصناعة من السوق المحلية وإقامة مراكز القياس اللازمة والاستفادة من الحوافز والمزايا التي تقدمها الدولة لتوطين الصناعة ودعم المنتج المحلي.

وشمل اللقاء مستجدات تنفيذ مشروعات شركة "XD-EGEMAC" الجارية، وخاصة مشروعات توفير التغذية الكهربائية للدلتا الجديدة، والذي تم وضع الجهد عليها، ومجريات العمل في المحطات الأخرى والالتزام بالجدول الزمني وموعد التشغيل المحدد.

وامتد اللقاء إلى مناقشة تفصيلية لخطط الشركة التوسعية وإنشاء مصانع وخطوط إنتاج جديدة وإضافة بعض المهمات إلى منتجات الشركة، ومدى توافر الأراضي اللازمة لذلك واستغلال الأصول المملوكة والعوائد الاقتصادية لذلك، في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، ومتطلبات الخطة الدائمة لدعم الشبكة الكهربائية وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، وكذلك الأسواق الخارجية التي يمكن الوصول إليها انطلاقًا من الاتفاقيات التجارية مع الدول المجاورة.

وتم التوافق على أهمية توطين صناعة المهمات الكهربائية ذات الجهد العالي ومن بينها موانع الصواعق، وكذلك العدادات الذكية.

وقال الدكتور محمود عصمت، إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تولي اهتمامًا خاصًا بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات وغيرها من متطلبات المنظومة الكهربائية، وتدعم هذا الاتجاه في نطاق الاختصاص، مشيرًا إلى توجه الدولة واستراتيجية توطين الصناعة وما تم خلال العقد الأخير على صعيد تهيئة بيئة استثمارية داعمة ومساندة للقطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي، والرؤية الشاملة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا.

وأوضح استراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% عام 2030، و65% عام 2040، وخططها التنفيذية ومشروعاتها التي يجرى تنفيذها، والتي أتاحت سوقًا واسعًا وطلبًا كبيرًا على المهمات الكهربائية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة.

من جانبه، أعرب جو تشي تشي، عن خالص شكره وتقديره للدكتور محمود عصمت على الدعم المستمر الذي تقدمه الوزارة للشركة، والحلول العملية والبدائل المحلية لمستلزمات الصناعة التي دائمًا كان يطرحها، والتي كانت دافعًا وداعمًا لقرار التوسع وإدخال خطوط إنتاج لصناعات جديدة، مضيفًا أن المتابعة المستمرة والدعم للشركة كشريك مصنع أسهم بشكل فعّال في دفع وتيرة التنفيذ وتذليل التحديات أثناء تنفيذ المشروعات.

