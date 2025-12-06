رغم شهرتهم.. 4 نجوم لكرة القدم في مصر أبعدوا زوجاتهم عن الأضواء

شهد الدوري السويدي الممتاز أحداث شغب غير مسبوقة، حيث اندلع حريق داخل منطقة المرمى مما أدى إلى تحول الأجواء إلى فوضى.

المباراة جمعت بين فريقي إيفك نوركوبينج وأورجريت ضمن ملحق الصعود والهبوط، وكان الأخير قد فاز في مواجهة الذهاب بثلاثية نظيفة، ما أشعل غضب جماهير الخصم التي تسببت في تعطيل اللقاء أكثر من مرة خلال الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني ازدادت الأمور حدة، حيث أشعل عدد من المشجعين النار داخل الملعب، مما أدى إلى توقف اللقاء، وبعد مرور سبع دقائق فقط على البداية، حاولت مجموعة من الجماهير اقتحام السياج، وأطلقت الألعاب النارية باتجاه أرضية الملعب، ما دفع الحكم لإيقاف اللعب في عدة مناسبات وسط نقاشات حول إلغاء المباراة من عدمه.

كما شهدت المدرجات أعمال شغب من جماهير الفريقين، وتم طرد عدد من مشجعي أورجريت من الملعب.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" أن الفوضى بلغت ذروتها في الدقيقة 86 عندما أُلقيت قنبلة نارية إلى داخل الملعب، والتي تسببت في اشتعال العشب الصناعي واحتراق جزء من شباك المرمى، ليتدخل الحكم ويأمر اللاعبين بالهروب من أرضية الملعب.

عمل المسؤولون على إخماد الحريق، وعادت المباراة إلى سياقها قبل أن يتم إيقافها مجددا بسبب إطلاق المزيد من الألعاب النارية.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي (0-0)، ليهبط نوركوبينج رسميا، بينما ضمن أورجريت مقعده في الدوري السويدي الممتاز للموسم المقبل.