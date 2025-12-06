وزير خارجية إسبانيا: آن الأوان لتأسيس دولة فلسطينية تشمل غزة والضفة

وكالات

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن بلاده واجهت انتقادات بسبب الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا "لكننا فعلنا ذلك من أجل العدالة للشعب الفلسطيني".

وأضاف ألباريس، اليوم السبت في تصريحات على هامش أعمال منتدى الدوحة في قطر: "حين نعمل من أجل إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط فإن السلام يعني حل الدولتين".

وشدد على أن حل الدولتين هو المسار الحقيقي للسلام والاستقرار للفلسطينيين والإسرائيليين، محذرًا من أن عنف المستوطنين الإسرائيليين خرج عن السيطرة.

وتابع وزير الخارجية الإسباني: "آن الأوان لتأسيس دولة فلسطينية حقيقية وهذا يعني أن تكون الضفة الغربية وغزة تحت سلطة فلسطينية موحدة".

وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية الدائرة منذ فبراير 2022، قال ألباريس، إن الطرف الذي يبدأ بالحرب لا يجب أن يُكافأ، معتبرًا أن "ما يحدث في أوكرانيا تهديد لسياسة هذه الدولة".

وأضاف: "روسيا وإسرائيل لديهما نفس السياسة الخارجية حيث الحرب هي أمر طبيعي بالنسبة لهما"، وفق تعبيره.

ورحب وزير الخارجية الإسباني بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا، مطالبًا بأن يكون هذا السلام عادلًا ومستدامًا.