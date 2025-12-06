إعلان

رسالة خاصة من حسني عبد ربه للجماهير بخصوص حسن شحاتة

كتب : مصراوي

01:40 ص 06/12/2025
وجه حسني عبد ربه نجم منتخب مصر السابق، رسالة إلى الجماهير المصرية، يطالبهم بالدعاء إلى حسن شحاتة المدير الفني السابق للفراعنة.

ونشر عبد ربه عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة المعلم وكتب: "دعواتكم بالشفاء العاجل لأبويا وحبيبي الكابتن حسن شحاتة".

ويمر المدرب التاريخي للمنتخب الوطني حسن شحاتة، بأزمة صحية خلال الأيام الماضية، دخل على إثرها إلى المستشفى خلال الأيام الماضية.

وشهدت الأيام الماضية، قيام عدد من نجوم الرياضة بزيارة حسن شحاتة داخل المستشفى، من بينهم رئيس الزمالك السابق ممدوح عباس ونجم الأهلي السابق أيضًا حمادة صدقي.

