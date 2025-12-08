كتب- أحمد أبو النجا:

يواصل المصريون المقيمون بالخارج الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى لإعادة الانتخابات بـ30 دائرة ألغتها أحكام المحكمة الإدارية العليا، داخل 139 مقرًا انتخابيًا في 117 دولة، لاختيار 58 مقعدًا موزعة على 10 محافظات.

وتشمل الدوائر التي تجرى بها الإعادة في الخارج، وفق بيان الهيئة الوطنية للانتخابات، دوائر في محافظات: الوادي الجديد، أسوان، الأقصر، الإسكندرية، المنيا، الجيزة، البحيرة، سوهاج، أسيوط، والفيوم.

وأكدت الهيئة أن التصويت يبدأ من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً وفق التوقيت المحلي لكل دولة، مع تخصيص ساعة راحة من الثالثة إلى الرابعة. ودعت الناخبين للمشاركة الفاعلة واختيار من يرونه قادرًا على تحمل مسؤولية التشريع والرقابة.

