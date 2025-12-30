تحدث عبدالهادي الحداد، حارس مرمي أهلي جدة والمنتخب السعودي السابق، عن أبرز ما تشهده الكرة السعودية في الفترة الأخيرة خاصة بعد الفشل في التتويج ببطولة كأس العرب مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت أنباء عن رغبة الاتحاد السعودي لكرة القدم في اقالة رينارد عقب بطولة كأس العرب، والتعاقد مع مدرب جديد للتحضير لكأس العالم 2026.

وحرص موقع مصراوي، على إجراء حوار مع عبدالهادي الحداد حارس الأهلي السعودي السابق للحديث عن مستقبل المنتخب السعودي ورأيه في انتقال محمد صلاح لأحد أندية دوري روشن.

وإلي نص الحوار:

كيف تقيّم تجربة المنتخب السعودي الأخيرة بكأس العرب؟

التقييم بكل أسف سيئ جدًا، لكنه كان متوقعًا، ما حدث كان تجربة مفيدة لكشف حقيقة المعاناة التي يعيشها المنتخب السعودي، ليس على مستوى الأداء فقط، بل على مستوى المنظومة بالكامل، وما تعانيه من خلل واضح في الإدارة والتخطيط.

هناك مطالبات بإقالة هيرفي رينارد.. ما رأيك؟

نعم، أنا مع إقالة رينارد، لكن قبل ذلك يجب إقالة من تعاقد معه، والمسؤولين عن كرة القدم السعودية.

لأنك حتى لو أُقيل رينارد وحده فلن يتغير شيء المشكلة ليست في المدرب فقط، بل في من منحه القيادة من الأساس, عندما تعطي القيادة لفاشل، فالمخطئ الحقيقي ليس الفاشل، بل من اختاره، ويجب أن يتحمل المسؤولية كاملة.

ما الأسباب الرئيسية لهذا التراجع من وجهة نظرك؟

أولًا، سوء الاختيارات، سواء على مستوى اللاعبين أو الجهازين الفني والإداري.

هناك لاعبين لا يستحقون تمثيل المنتخب، ومدرب بلا شخصية يقبل التدخلات، وإداريون ليسوا على قدر حجم المهام الكبيرة الموكلة إليهم كل هذه العوامل مجتمعة صنعت هذا المشهد المؤلم.

هل المشكلة فنية أم إدارية؟

المشكلة إدارية في الأساس، والفني نتيجة طبيعية لها، عندما تغيب الرؤية وتختلط الأدوار، لا يمكنك أن تنتظر نتائج إيجابية داخل الملعب، مهما كانت الأسماء.

هل ترى وجود حلول عاجلة لإنقاذ الوضع؟

لا توجد حلول عاجلة بالمعنى السريع، ما يحتاجه المنتخب هو إعادة نظر شاملة في منظومة كرة القدم كاملة، واعتماد خطة طويلة المدى لإعادة الكرة السعودية إلى مكانتها الحقيقية، بعيدًا عن المسكنات والقرارات المؤقتة.

ما رأيك فيما يتردد عن انتقال محمد صلاح للدوري السعودي؟

الكابتن محمد صلاح بالتأكيد مكسب كبير جدًا للدوري السعودي وجود اسم بحجمه يرفع أسهم أي نادٍ ينتمي إليه، سواء فنيًا أو ماديًا، نظرًا لجماهيريته العالمية وتأثيره الكبير داخل وخارج الملعب.