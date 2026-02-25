مباريات الأمس
الدوري المصري

المصري

- -
21:30

مودرن سبورت

الدوري المصري

بتروجت

- -
21:30

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا

أتالانتا

1 0
19:45

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

- -
22:00

جالاتا سراي

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

موناكو

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

بنفيكا

الدوري السعودي

النجمة

- -
21:00

النصر

أول صور لنجوم الأهلي في إفطار تريزيجيه

كتب - محمد عبد السلام:

08:19 م 25/02/2026
  • عرض 2 صورة
    لاعبي النادي الأهلي (2) (1)

نشر محمود حسن تريزيجيه، لاعب النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، صورا تجمعه بعدد من نجوم الفريق، وذلك خلال تجمعهم على مائدة إفطار رمضان.

وضمت الصور عددا كبيرا من لاعبي الأهلي، من بينهم: محمد هاني، ومروان عطية، ومحمد الشناوي، ومحمد شريف، وأشرف بن شرقي، وأحمد سيد زيزو، وأحمد نبيل كوكا، وياسر إبراهيم، ومحمد مجدي قفشة لاعب الاتحاد السكندري.

وكان النادي الأهلي قد حقق فوزا مهما على نظيره سموحة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره زد، يوم السبت الموافق 28 فبراير، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فطار لاعيبة الأهلي الأهلي لاعبين الأهلي على الأفطار

