خطفت نور الشربيني بطلة الإسكواش المصرية الأنظار بشكل كبير، خلال الساعات الماضية، بعد تعرضها لموقف طريف خلال لعب مباراة في بطولة هونج كونج للإسكواش.

وتعرضت الشربيني لموقف طريف، أثناء تغيير قميصها قبل انطلاق مباراة لها أمام هنا رمضان، لكنها لم تتمكن من خلع قميصها بعدما تعلق القميص بمشبك الشعر الخاص بها.

وحققت الشربيني، الفوز على حساب هنا رمضان، بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما، لتضمن التأهل للدور ربع النهائي في بطولة هونج كونج.

أبرز المعلومات عن نور الشربيني

وتلعب صاحبة الـ 30 عاما، ضمن صفوف فريق سبورتنج، تحتل حاليا المركز الرابع في التصنيف العالمي للاعبات الإسكواش.

وتمتلك الشربيني الكثير من الأرقام المميزة في لعبة الإسكواش، إذ أنها تعد اللاعبة الوحيدة في التاريخ، الذي تمكن من الوصول لنهائي بطولة العالم للإسكواش في 9 مناسبات مختلفة توجت ب 9 ألقاب منهم.

كما أنها كانت أول لاعبة مصرية تتوج ببطولة إنجلترا المفتوحة للإسكواش تحت 13 عاما، بعد الفوز على مواطنتها نوران جوهر، في عام 2009.

وزوج نور الشربيني هو بطل رياضي سابق أيضًا يدعى عمرو الحلو، لاعب كرة اليد السابق في فريق سبورتنج، لكنه يعمل حاليا في مجال دراسته كطبيب أسنان.

