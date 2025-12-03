نجل لاعب الأهلي السابق.. من هو الطفل الذي ظهر مع محمد صلاح في إعلان إحدى

ارتبط اسم بلال عطية لاعب الأهلي الشاب، خلال الساعات القليلة الماضية بالانتقال إلى فريق هانوفر الألماني خلال الفترة المقبلة، بعد تقدم النادي بطلب رسمي للاستعانة بخدمات اللاعب.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أمس الثلاثاء: "فريق هانوفر الألماني، أرسل عرضا رسميا للنادي الأهلي لقضاء بلال عطية فترة معايشة مع الفريق، بعد المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب الفترة الماضية". (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وخطف عطية الأنظار بشكل كبير، خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، التي أقيمت في قطر، بعد المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب في البطولة.

أبرز المعلومات عن عائلة بلال عطية لاعب الأهلي

ويبلغ عطية من العمر 17 عاما، فهو من مواليد 1 يناير 2008.

والكثير من الجماهير لا يعرفون سوى بلال عطية اللاعب الموهوب، الذي تضع عليه الجماهير الحمراء أحلام طموحات كبيرة في الفترة المقبل، حتى يصبح امتدادا لأساطير داخل النادي.

ومع الشعبية التي يتمتع بها بلال لكونه وماحد من أفضل المواهب الصاعدة في مصر، إلا أنه يعد ابن لأحد العائلات الرياضية في مصر.

ووالد بلال عطية هو محمد عطية رئيس نادي بايونيرز، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية المصري.

كما أن الشقيق الأكبر لبلال وهو معاذ عطية، يلعب ضمن صفوف قطاع الناشئين بالأهلي أيضًا، حيث يشارك في فريق تحت 20 عاما بالمارد الأحمر.

وظهر معاذ عطية الشقيق الأكبر لبلال، في مباراتين خلال الموسم الماضي رفقة الفريق الأول للمارد الأحمر، في بطولة كأس عاصمة مصر.

بلال عطية والارتباط ببرشلونة

بخلاف عرض هانوفر الألماني، فكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن هناك اهتمام من جانب برشلونة الإسباني بلاعب الأهلي الشاب. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)