انسحاب مصر.. 10 معلومات عن المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026

تُقام قرعة كأس العالم 2026، وهي أكبر نسخة للبطولة حتى الآن، يوم الجمعة في واشنطن العاصمة.

وتتنافس في البطولة المقبلة، التي ستُقام صيف العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، 48 منتخبًا، تأهل 42 منها بالفعل.

وسيتم تحديد المقاعد الستة المتبقية من خلال مباريات الملحق الأوروبي والقاري في مارس المقبل، حيث يتنافس 22 منتخبًا على مكان في البطولة. (وفقا صحيفة "ذا أثليتك")

الجزائر

أول ظهور للجزائر في كأس العالم كان عام 1982، وخسرت في دور المجموعات الأول في ما عرف بـ"فضيحة خيخون"، بعدما فازت ألمانيا الغربية والنمسا بهدف وحيد اعتقادًا منهما أن النتيجة ستؤهلهما إلى الدور التالي على حساب الجزائر، ومنذ ذلك الحين، تُقام مباريات الجولة الأخيرة في دور المجموعات بالتزامن.

الأرجنتين

جابرييل باتيستوتا هو اللاعب الوحيد الذي سجل ثلاثية في بطولتين لكأس العالم، عامي 1994 و1998، وسجل كلا الهدفين في 21 يونيو ضد منتخبات تشارك لأول مرة في البطولة، وهما اليونان وجامايكا، عبر ركلات جزاء.

بلجيكا

أقدم لاعب شارك في كأس العالم كان البلجيكي جان دي بي، حارس المرمى المولود عام 1892، الذي خاض أول بطولة في 1930 عن عمر 38 عامًا.

البرازيل

البرازيل، الفائزة باللقب خمس مرات، هي الفريق الوحيد الذي شارك في جميع نسخ نهائيات كأس العالم.

الرأس الأخضر

تشمل تشكيلة الرأس الأخضر الحالية 26 لاعبًا يمثلون 14 دولة مختلفة، أبرزها: البرتغال (7 لاعبين)، إسرائيل وتركيا (3 لاعبين لكل منهما)، بالإضافة إلى بلغاريا، قبرص، البرازيل، فنلندا، المجر، رومانيا، روسيا، السعودية، هولندا، الإمارات وويلز.

كوراساو

كوراساو هو أصغر منتخب من حيث عدد السكان والحجم الجغرافي يتأهل لكأس العالم، إذ يبلغ عدد سكانه حوالي 185,000 نسمة، وتبلغ مساحته 444 كيلومترا مربعا.

مصر

اضطرت مصر للانسحاب من أول نسخة لكأس العالم عام 1930 بعد فقدان رحلتها إلى أوروجواي نتيجة لعاصفة في البحر الأبيض المتوسط.

إنجلترا

استخدمت إنجلترا 472 لاعبا منذ فوزها بكأس العالم عام 1966، وكان أفضل مركز لها منذ ذلك الحين هو الرابع في بطولتي 1990 و2018.

فرنسا

أحرز الفرنسي لوسيان لوران أول هدف في تاريخ كأس العالم عام 1930 ضد المكسيك.

ألمانيا

يحمل الألماني ميروسلاف كلوزه الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في تاريخ كأس العالم (16 هدفًا)، سجلها جميعًا داخل منطقة الجزاء خلال نسخ 2002، 2006، 2010 و2014.