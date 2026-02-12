في يومها الأول.. قافلة "روتاري مصر" تعالج 317 مواطناً في الوادي الجديد

رصدت عدسة "مصراوي اليوم الخميس، أول صور لفتح الطريق الدائري الإقليمي في نطاق محافظة المنوفية، وعودة الحركة المرورية بالمسافة الممتدة من تقاطع القناطر الخيرية/ الباجور وحتى الطريق الزراعي، وذلك بعد فترة غلق استمرت نحو 7 شهور بسبب أعمال التطوير ورفع الكفاءة.

يأتي فتح الطريق تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان، في خطوة تستهدف التيسير على المواطنين وتقليل زمن الرحلات، خاصة مع الكثافات المرورية التي يشهدها هذا القطاع الحيوي الرابط بين عدة محافظات.

وأوضحت وزارة النقل أن القرار جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة أوضاع الطريق الدائري الإقليمي في مناطق الصيانة، وتوفير بدائل آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين مع تسريع معدلات الإنجاز.

وشكل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، لجنة من المختصين بوزارتي النقل والداخلية والهيئة العامة للطرق والكباري، إلى جانب الشركات المنفذة، لمعاينة القطاع المقرر تشغيله والتأكد من جاهزيته أمام حركة المركبات.

وأكدت اللجنة انتهاء إجراءات تأمين المرور، وتكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية والضوئية، مع تحديد السرعات المقررة بواقع 90 كم/س للملاكي، و70 كم/س للميكروباص، و60 كم/س للنقل والأتوبيسات، بما يعزز معدلات الأمان على الطريق خاصة بمناطق الأعمال.

وأشارت الوزارة إلى استمرار فتح الاتجاه الآخر من تقاطع الطريق الإقليمي مع طريق السويس الصحراوي حتى تقاطعه مع طريق الإسكندرية الصحراوي، مع مد الغلق المؤقت للاتجاه القادم من الإسكندرية الصحراوي نحو القناطر الخيرية/ الباجور لحين الانتهاء من أعمال التطوير الجارية.