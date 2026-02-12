إعلان

لاستحالة رؤية الهلال.. دولة عربية تعلن رسميا غرة شهر رمضان

كتب : محمود الطوخي

10:52 ص 12/02/2026

علم سلطنة عمان

أعلنت سلطنة عُمان رسميا أن يوم الخميس 19 فبراير هو غرة شهر رمضان المبارك، ليكون يوم الأربعاء 18 فبراير هو المتمم لشهر شعبان.

وأوضحت السلطنة في بيان، أمس الأربعاء، أن رؤية الهلال تستحيل يوم الثلاثاء 17 فبراير؛ نظرا لغياب القمر قبل الشمس أو معها في جميع أرجاء البلاد.

وأكد يوسف الرحبي، مدير دائرة الشؤون الفلكية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية العمانية، أن المختصين توصلوا إلى استحالة الرؤية في أنحاء العالم الإسلامي يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن الإعلان صدر مباشرة استنادا إلى الجزم العلمي بعدم إمكانية ظهور الهلال.

وأوضح الرحبي، أن هذا الإجراء يأتي نظرا للجزم العلمي بعدم إمكانية ظهور الهلال، مشددا على أن المختصين خلصوا إلى استحالة رؤية الهلال بالعين المجردة والرؤية باستخدام الأجهزة الفلكية.

ويأتي الإعلان العماني مخالفا لترجيحات سابقة لباحثين سعوديين، منهم عبدالعزيز الحصيني وخالد الزعاق، توقعا أن تكون غرة رمضان يوم الأربعاء 18 فبراير.

يُشار إلى أن يوم 17 فبراير الجاري سيشهد كسوفا شمسيا حلقيا يُرصد قرب القارة القطبية الجنوبية، دون أن يكون مشاهدا في السعودية أو العالم العربي.

سلطنة عُمان غرة شهر رمضان رمضان 2026

