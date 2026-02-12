في يومها الأول.. قافلة "روتاري مصر" تعالج 317 مواطناً في الوادي الجديد

شهد مستشفى الداخلة العام بالوادي الجديد، إقبالًا كبيرًا من المواطنين في اليوم الأول من فعاليات القافلة الطبية المجانية التي نظمتها أندية "روتاري مصر"، وذلك في إطار دعم المنظومة الصحية بالمناطق النائية وتعزيز تقديم الخدمات الطبية المتخصصة للمواطنين.

في اليوم الأول للقافلة، جرى توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ 317 حالة في 7 تخصصات طبية وجراحية متنوعة.

أوضح الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الخميس، أن القافلة شملت التخصصات التي استفاد منها المواطنون: الأطفال وحديثي الولادة، العظام وإصابات الملاعب، جراحات التجميل وجراحة الأطفال، الرمد، الأسنان، السكر والغدد الصماء، بالإضافة إلى عيادات النساء والتوليد، كما جرى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للحالات التي تم اكتشافها، مما أضاف بعدًا آخر إلى تقديم الرعاية الطبية المتكاملة.

وأكد اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن هذه القوافل تأتي في إطار خطط المحافظة المستمرة لتوسيع نطاق الخدمات الصحية المجانية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأوضح الزملوط أن القافلة الجارية تعد نموذجًا حيًا للتكامل بين القطاع الطبي والمجتمعي، وأن محافظة الوادي الجديد تسعى بشكل مستمر لتوفير خدمات طبية متميزة بعيدًا عن التعقيدات الإدارية التي قد تواجه المرضى في مستشفيات المدن الكبرى.

ولفت إلى أنه من المقرر أن تستمر القافلة اليوم الخميس في تقديم خدماتها التشخيصية والعلاجية، مع تنفيذ التدخلات الطبية اللازمة للحالات التي تقتضي العلاج الفوري. هذا الأمر يساهم في تخفيف الضغط على المستشفيات المحلية، ويسهم في تحسين الحالة الصحية للمواطنين.