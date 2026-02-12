مباريات الأمس
"هيذكرني دائما".. تعليق مثير من جيرارد على إنجاز صلاح التاريخي مع ليفربول

كتب : محمد خيري

11:07 ص 12/02/2026
    خلال مباراة ليفربول وسندرلاند
    محمد صلاح لاعب ليفربول (3)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (5)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (1)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (4)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (2)

أعرب ستيفن جيرارد، أسطورة نادي ليفربول، عن إعجابه الشديد بما يقدمه النجم المصري محمد صلاح، بعدما كتب قائد منتخب مصر فصلًا جديدًا في تاريخ "الريدز" بمعادلة رقمه القياسي كأكثر اللاعبين صناعةً للأهداف بقميص الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد صلاح ليفربول إلى الفوز على سندرلاند بهدف دون رد في مواجهة أقيمت مساء الأربعاء ضمن منافسات البريميرليج، بعدما نفذ ركلة ركنية متقنة ارتقى لها فيرجيل فان دايك وحولها إلى الشباك، لتصبح التمريرة الحاسمة رقم 92 للنجم المصري في الدوري بقميص ليفربول، معادلًا رقم جيرارد التاريخي.

وتحدث جيرارد عن الإنجاز خلال ظهوره محللًا عبر شبكة "TNT Sports"، مشيدًا بثبات مستوى صلاح وتأثيره الحاسم في اللحظات الكبرى، مؤكدًا أن ما يقدمه يعكس قيمة لاعب استثنائي يواصل صناعة الفارق عامًا بعد عام.

وأشار قائد ليفربول السابق إلى أنه كان يتوقع تحطيم الرقم في المباراة السابقة، خاصة بعد فرصة محققة لم يستغلها هوجو إيكيتيكي، مضيفًا بروح مازحة أن صلاح سيحرص على تذكيره بالأمر حين يتفوق عليه رسميًا وينفرد بالرقم القياسي.

ليفربول محمد صلاح صلاح جيرارد

