ارتفع في بنكين.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

11:32 ص 12/02/2026

الريال السعودي

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنكين بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 12-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري: 12.43 جنيه للشراء، و12.51 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك مصر: 12.43 جنيه للشراء، و12.5 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 12.43 جنيه للشراء، و12.5 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 12.47 جنيه للشراء، و12.51 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.46 جنيه للشراء، و12.51 جنيه للبيع.

