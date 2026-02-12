أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل ومع حلول منتصف الشهر الحالى، بدء صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بالدولة بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأشار في بيان اليوم إلى أننا نستهدف تقديم صرف مستحقات العاملين عن شهر فبراير الحالى قبل بداية الشهر الكريم لتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأضاف الوزير، أنه تم التنسيق مع الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية بالدولة للعمل على سرعة بدء إجراءات تبكير صرف مرتبات شهر فبراير الحالى، استهدافًا لإتاحتها للعاملين بالدولة فى المواعيد المقررة، اعتبارًا من يوم 16 فبراير الحالى، لافتًا إلى أن هناك تواصلًا مستمرًا بين وزارة المالية، وكل الجهات الإدارية لتعميق التنسيق المشترك لصالح العاملين بالدولة، والتيسير عليهم، وصون حقوقهم.

وأشار الوزير، إلى أننا نسعى بكل جهد للتيسير على الموظفين وأهالينا، ومساندتهم بشتى الطرق بقدر الإمكان، موضحًا أننا مستمرون فى مسار «التسهيل على المواطنين» من خلال برامج ومبادرات أكثر استهدافًا لتحسين جودة الخدمات العامة.

وقال د. أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم بدء إتاحة مستحقات العاملين بالدولة في ماكينات الصرف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مؤكدًا أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.