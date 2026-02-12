بينها برشلونة ضد أتلتيكو مدريد.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي يفوز على فولهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

تقام اليوم الخميس الموافق 12 فبراير، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا، ومباراة أرسنال أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

موعد مباراة الدوري الإنجليزي اليوم الخميس

برينتفورد ضد أرسنال - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

موعد مباراة كأس ملك إسبانيا اليوم الخميس

أتلتيكو مدريد ضد برشلونة - 10:00 مساء - إم بي سي مصر 2

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الخميس

ضمك ضد التعاون - 5:45 مساء - ثمانية 2

القادسية ضد نيوم - 7:30 مساء - ثمانية 1

الحزم ضد الأخدود - 7:30 مساء - ثمانية 3