الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

أرسنال

كأس ملك أسبانيا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

برشلونة

الدوري السعودي

ضمك

- -
17:45

التعاون

الدوري السعودي

الحزم

- -
19:30

الأخدود

الدوري السعودي

القادسية

- -
19:30

نادي نيوم

جميع المباريات

بينها برشلونة ضد أتلتيكو مدريد.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

04:00 ص 12/02/2026
    خلال مباراة برشلونة وريال مايوركا (1)
    خلال مباراة برشلونة وريال مايوركا (2)

تقام اليوم الخميس الموافق 12 فبراير، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا، ومباراة أرسنال أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

موعد مباراة الدوري الإنجليزي اليوم الخميس

برينتفورد ضد أرسنال - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

موعد مباراة كأس ملك إسبانيا اليوم الخميس

أتلتيكو مدريد ضد برشلونة - 10:00 مساء - إم بي سي مصر 2

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الخميس

ضمك ضد التعاون - 5:45 مساء - ثمانية 2

القادسية ضد نيوم - 7:30 مساء - ثمانية 1

الحزم ضد الأخدود - 7:30 مساء - ثمانية 3

برشلونة كأس ملك إسبانيا مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة لمباريات اليوم

