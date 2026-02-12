موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
كتب – محمد عبد السلام:
يواجه فريق برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد، اليوم الخميس الموافق 12 فبراير، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، على ملعب "ميتروبوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد.
ويذكر أن الفائز بمجموع مباراتي الذهاب والإياب سيواجه الفائز من مباراة أتلتيك بلباو وريال سوسيداد في نهائي كأس ملك إسبانيا.
ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "إم بي سي مصر"، وتذاع تحديدا على قناة "إم بي سي مصر 2".