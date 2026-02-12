موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

محمد صلاح يتخطى جيرارد ويحقق رقمًا تاريخيًا أمام سندرلاند

بينها برشلونة ضد أتلتيكو مدريد.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يواجه فريق برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد، اليوم الخميس الموافق 12 فبراير، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، على ملعب "ميتروبوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد.

ويذكر أن الفائز بمجموع مباراتي الذهاب والإياب سيواجه الفائز من مباراة أتلتيك بلباو وريال سوسيداد في نهائي كأس ملك إسبانيا.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "إم بي سي مصر"، وتذاع تحديدا على قناة "إم بي سي مصر 2".