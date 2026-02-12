إعلان

حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية خلال شهر رمضان.. مصدر بالتعليم يوضح

كتب : أحمد الجندي

08:00 ص 12/02/2026

وزارة التربية والتعليم

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بإلغاء التقييمات الأسبوعية لطلاب صفوف النقل في المدارس طوال شهر رمضان الكريم، مع إعادة هذه التقييمات بعد إجازة عيد الفطر.

ومن جانبه، نفى مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هذه الأنباء بشكل قاطع، مؤكداً أنه لا صحة لما يُتداول بشأن وقف التقييمات الأسبوعية خلال شهر رمضان لجميع المراحل التعليمية.

وأشار المصدر إلى أن التقييمات ستستمر كالمعتاد وفق الضوابط والآليات المعمول بها، دون أي تغيير أو تعديل خلال الشهر الكريم، مؤكداً ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

