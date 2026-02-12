إعلان

مدبولي: الرئيس كلفنا باستكمال استحقاق المجالس المحلية

كتب : أحمد العش

06:12 م 12/02/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك تكليفًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بعد إعادة تشكيلها، باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية.

جاء ذلك خلال أول مؤتمر صحفي للحكومة بعد تشكيلها الجديد.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الرئيس وجه كذلك بضرورة الإسراع وتقصير المدة الزمنية لتنفيذ مبادرة التأمين الصحي الشامل ودمج عدد من المراحل.

