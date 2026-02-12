إعلان

مدبولي: تكليف رئاسي بدمج وتسريع تنفيذ مبادرة التأمين الشامل

كتب : محمد نصار

06:11 م 12/02/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بعد إعادة تشكيلها.

جاء ذلك خلال أول مؤتمر صحفي للحكومة بعد تشكيلها الجديد.

وقال "مدبولي" إن الرئيس وجه بضرورة الإسراع وتقصير المدة الزمنية لتنفيذ مبادرة التأمين الصحي الشامل ودمج عدد من المراحل.

اقرأ أيضا:

الحكومة توضح حقيقة إيقاف التعامل الإلكتروني مع شركات السياحة على منصة «نسك»

وزير الري: مصر تضع رئاسة مجلس إدارة مرفق المياه الإفريقي في هذا التوقيت على قمة أولوياتها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة التأمين الصحي الشامل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما فائدة ضم الحضانة للتعليم الإلزامي؟.. خبير تعليمي يوضح
مدارس

ما فائدة ضم الحضانة للتعليم الإلزامي؟.. خبير تعليمي يوضح
بالصور.. مظاهرات تجتاح أستراليا للتنديد بزيارة رئيس إسرائيل والمطالبة باعتقاله
شئون عربية و دولية

بالصور.. مظاهرات تجتاح أستراليا للتنديد بزيارة رئيس إسرائيل والمطالبة باعتقاله
ماذا يحدث لجسمك إذا نمت والهاتف بجانب رأسك
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك إذا نمت والهاتف بجانب رأسك
رمضان 2026.. عودة محمد صبحي تشعل المنافسة مع عز وحلمي وهنيدي بمسلسلات الإذاعة
زووم

رمضان 2026.. عودة محمد صبحي تشعل المنافسة مع عز وحلمي وهنيدي بمسلسلات الإذاعة
تحذير عاجل من "الأرصاد" بشأن حالة الطقس غدًا.. ضربات برق ونشاط قوي للرياح
أخبار مصر

تحذير عاجل من "الأرصاد" بشأن حالة الطقس غدًا.. ضربات برق ونشاط قوي للرياح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مكسب 40 جنيها في الكيلو.. الحلقات الوسيطة تقفز بأسعار الدواجن والشعبة تعلق
تعديل تشريعي لزيادة سنوات التعليم الإلزامي سنة إضافية
حقيقة الوقف التعليقي لقانون الإيجار القديم
تبكير صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة بمناسبة حلول شهر رمضان