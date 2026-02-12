مدبولي: تكليف رئاسي بدمج وتسريع تنفيذ مبادرة التأمين الشامل

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بعد إعادة تشكيلها.

جاء ذلك خلال أول مؤتمر صحفي للحكومة بعد تشكيلها الجديد.

وقال "مدبولي" إن الرئيس وجه بضرورة الإسراع وتقصير المدة الزمنية لتنفيذ مبادرة التأمين الصحي الشامل ودمج عدد من المراحل.

