"أمي حاسة إني مظلوم والحادثة".. أول تعليق لعمرو زكي عن غيابه الفترة الماضية

كتب : نهي خورشيد

12:41 ص 22/12/2025
تحدث عمرو زكي، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن كواليس غيابه عن المشهد الرياضي خلال السنوات الأخيرة.

أول تعليق لعمرو زكي عن غيابه الفترة الماضية

وقال زكي، في تصريحات تلفزيونية إن انشغالات الحياة وما مر به من أزمات شخصية كانت السبب الرئيسي لابتعاده، موضحاً أن الحادث الذي تعرض له ترك أثراً نفسياً ومادياً كبيراً عليه، إلى جانب التأثير العميق لوفاة والده.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن ظهوره الإعلامي الأخير أسعد والدته بشكل كبير، مؤكداً أن دعواتها كانت الدافع الأساسي لعودته إلى الظهور التلفزيوني:"لولا دعوتها دلوقتي مكنتش طلعت تلفزيوينيا ، حاسه بيا وحاسه اني مظلوم وصعبان عليها قعدتي واني مش شغال".

وأشار زكي إلى الدور الكبير الذي لعبه شقيقه الأكبر صابر في دعمه، واصفاً إياه بـ "الأب الثاني والسند الحقيقي".

كما كشف عن وجود أشخاص حاولوا استغلاله مادياً، لكنه رفضه التعامل مع هذا النوع من الأشخاص.

عمرو زكي الزمالك والدة عمرو زكي حادث عمرو زكي

