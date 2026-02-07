إعلان

اليوم.. محاكمة 10 متهمين في قضية "الخلية الإعلامية"

كتب : مصراوي

05:00 ص 07/02/2026

أرشيفية

كتب- صابر المحلاوي:
تواصل الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم السبت، محاكمة 10 متهمين في القضية رقم 579 لسنة 2025، جنايات التجمع، والمعروفة إعلاميًا بـ"الخلية الإعلامية".

تعقد الجلسة المستشار وجدي عبد المنعم، بعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى السادس، خلال الفترة من 2020 وحتى 20 يونيو 2020، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، هدفها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، حيث تولوا مسؤولية اللجان الإعلامية للإخوان في الداخل والخارج.

أما المتهمون من السابع وحتى العاشر فوجهت لهم تهم الانضمام للجماعة، فيما وُجه للمتهم العاشر تهم تمويل جماعة إرهابية.

الخلية الإعلامية محاكم بدر

