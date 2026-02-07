قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، إن الأسئلة التي تقيس التذكر لا يجوز أن تأتي نصًا من الكتاب إلا في أنواع محددة من الأسئلة مثل أسئلة "أكمل" وللمراحل التعليمية الأولى بالابتدائية، أما باقي المستويات التعليمية فلا ينبغي أن تعتمد على نص الكتاب مباشرة.

وأوضح "حجازي"، أن مواصفات الورقة الامتحانية والأوزان النسبية لمستويات الأهداف تحدد عدد أسئلة التذكر، والتي تشكل غالبًا نسبة قليلة مقارنة بأسئلة الفهم والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم.

وأشار إلى أن جميع المستويات المعرفية الأخرى يجب ألا تأتي نصًا من الكتاب، لأن ذلك يتعارض مع طبيعة هذه الأهداف، مؤكدًا أن توقع بعض المعلمين لأسئلة محددة لا يعني أنها نصًا من الكتاب، وإنما غالبًا مأخوذة من شرحهم وتحليلاتهم ومذكراتهم التعليمية.

وأضاف أن التعلم الحقيقي يقتضي القدرة على الشرح والتفسير وتطبيق المفاهيم على حالات مشابهة، وهو ما يتعارض مع الحفظ النصي المباشر من الكتاب.

اقرأ أيضاً:

نائب يثير أزمة بشأن مسؤول بالشرقية.. والتعليم ترد

لطلاب جامعة القاهرة.. رابط التسجيل بقمة ريادة الأعمال

تعليمات بشأن امتحان التربية الرياضية لطلاب الثانوية بالمدارس الرياضية

موعد نتيجة الابتدائية والإعدادية 2026.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية