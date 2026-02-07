مصر للطيران تعتذر لعملائها عن تأخيرات بعض الرحلات بمطار القاهرة

قدمت شركة مصر للطيران اعتذارها لعملائها عن التأخيرات التي طرأت على عدد من رحلاتها مؤخراً، نتيجة تسريب في الخط الفرعي لتغذية مباني الركاب رقم 2 و3 بمطار القاهرة الدولي، والذي رُصد عبر أجهزة المراقبة بالغرفة المركزية للتحكم التابعة لشركة مصر للبترول بمستودع الوقود بالمطار.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن هذه الظروف الطارئة استدعت إيقاف الخط مؤقتًا وتفعيل خطة الطوارئ البديلة، لافتة إلى أن الجهات المعنية في شركة مصر للبترول ومطار القاهرة الدولي باشرت أعمال الإصلاح لإعادة تشغيل الخط الفرعي بصورة طبيعية.

وأكدت مصر للطيران أن حركة الرحلات لم تتوقف بالكامل، وأن أي تأخيرات حدثت كانت نتيجة ظروف استثنائية خارجة عن إرادتها، مؤكدة التزامها بتقديم أفضل خدمة لعملائها والحد من أي تأثيرات على جدول الرحلات.

وجددت الشركة الوطنية القابضة، اعتذارها لعملائها عن أي إزعاج أو تأخير، مثمنةً تفهمهم وصبرهم أثناء التعامل مع هذه الظروف الطارئة.