قبل بدء الترم الثاني.. خبيرة تربوية تستعرض أبرز مطالب أولياء الأمور

قالت داليا الحزاوي، الخبيرة التربوية ومؤسس ائتلاف أولياء الأمور، إن هناك عدة ملاحظات مهمة يجب أخذها في الاعتبار مع بداية الفصل الدراسي الثاني لتخفيف الأعباء على الطلاب وأولياء الأمور وتهيئة بيئة تعليمية مناسبة.

وأوضحت "الحزاوي" أن أبرز هذه الملاحظات تشمل الأتي:

-ضغط التقييمات وكثافتها: ضرورة تقنين عدد الواجبات والاختبارات لتجنب الإرهاق النفسي للطلاب والأسر.

-عدم إتاحة نماذج إجابات التقييمات: مما يحرم الطلاب من معرفة أخطائهم وتصحيحها.

-الانفلات الأخلاقي في المدارس: الحاجة لتشديد الرقابة على السلوكيات وحوادث العنف والتحرش لضمان بيئة آمنة.

-صعوبة بعض المناهج الدراسية: ضرورة مراعاة الفروق الفردية وتسهيل الفهم داخل الوقت المخصص.

-غياب قنوات سهلة لتقديم الشكاوى: الدعوة لإنشاء خط ساخن لتلقي الشكاوى ومتابعة حلها.

-عدم المرونة في حالات المرض: السماح بإعادة التقييمات والاختبارات للطلاب المرضى دون الإضرار بصحتهم.

-تفاوت مستوى صعوبة الامتحانات: توحيد الامتحانات لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

-الغش الإلكتروني في الامتحانات: ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع نشر الأسئلة والإجابات عبر التطبيقات.

-عدم الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية: تدارك الأخطاء والاعتماد على الكتب المدرسية فقط.

-دعم طلاب الدمج: تدريب المعلمين وتوفير التوعية والدعم النفسي للطلاب المعرضين للتنمر.

واختتمت الحزاوي متمنية فصلًا دراسيًا سعيدًا للطلاب وأولياء الأمور، يسوده التفوق والاستقرار النفسي، مع بيئة تعليمية عادلة وآمنة.

اقرأ أيضاً:

نائب يثير أزمة بشأن مسؤول بالشرقية.. والتعليم ترد

لطلاب جامعة القاهرة.. رابط التسجيل بقمة ريادة الأعمال

تعليمات بشأن امتحان التربية الرياضية لطلاب الثانوية بالمدارس الرياضية

موعد نتيجة الابتدائية والإعدادية 2026.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية