إعلان

قبل بدء الترم الثاني.. خبيرة تربوية تستعرض أبرز مطالب أولياء الأمور

كتب : أحمد الجندي

03:30 ص 07/02/2026

داليا الحزاوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت داليا الحزاوي، الخبيرة التربوية ومؤسس ائتلاف أولياء الأمور، إن هناك عدة ملاحظات مهمة يجب أخذها في الاعتبار مع بداية الفصل الدراسي الثاني لتخفيف الأعباء على الطلاب وأولياء الأمور وتهيئة بيئة تعليمية مناسبة.

وأوضحت "الحزاوي" أن أبرز هذه الملاحظات تشمل الأتي:

-ضغط التقييمات وكثافتها: ضرورة تقنين عدد الواجبات والاختبارات لتجنب الإرهاق النفسي للطلاب والأسر.

-عدم إتاحة نماذج إجابات التقييمات: مما يحرم الطلاب من معرفة أخطائهم وتصحيحها.

-الانفلات الأخلاقي في المدارس: الحاجة لتشديد الرقابة على السلوكيات وحوادث العنف والتحرش لضمان بيئة آمنة.

-صعوبة بعض المناهج الدراسية: ضرورة مراعاة الفروق الفردية وتسهيل الفهم داخل الوقت المخصص.

-غياب قنوات سهلة لتقديم الشكاوى: الدعوة لإنشاء خط ساخن لتلقي الشكاوى ومتابعة حلها.

-عدم المرونة في حالات المرض: السماح بإعادة التقييمات والاختبارات للطلاب المرضى دون الإضرار بصحتهم.

-تفاوت مستوى صعوبة الامتحانات: توحيد الامتحانات لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

-الغش الإلكتروني في الامتحانات: ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع نشر الأسئلة والإجابات عبر التطبيقات.

-عدم الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية: تدارك الأخطاء والاعتماد على الكتب المدرسية فقط.

-دعم طلاب الدمج: تدريب المعلمين وتوفير التوعية والدعم النفسي للطلاب المعرضين للتنمر.

واختتمت الحزاوي متمنية فصلًا دراسيًا سعيدًا للطلاب وأولياء الأمور، يسوده التفوق والاستقرار النفسي، مع بيئة تعليمية عادلة وآمنة.

اقرأ أيضاً:

نائب يثير أزمة بشأن مسؤول بالشرقية.. والتعليم ترد

لطلاب جامعة القاهرة.. رابط التسجيل بقمة ريادة الأعمال

تعليمات بشأن امتحان التربية الرياضية لطلاب الثانوية بالمدارس الرياضية

موعد نتيجة الابتدائية والإعدادية 2026.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء الأمور مطالب أولياء الأمور في التيرم الثاني ضرورة تقنين عدد الواجبات تجنب الإرهاق النفسي للطلاب والأسر إتاحة نماذج إجابات التقييمات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصر للطيران تعتذر لعملائها عن تأخيرات بعض الرحلات بمطار القاهرة
أخبار مصر

مصر للطيران تعتذر لعملائها عن تأخيرات بعض الرحلات بمطار القاهرة
تفاصيل القبض على عمرو زكي في مطار القاهرة.. ماذا حدث؟
حوادث وقضايا

تفاصيل القبض على عمرو زكي في مطار القاهرة.. ماذا حدث؟
حدث في الفن| ظهور أبناء عمرو دياب في رمضان ورقص كزبرة في الشارع
زووم

حدث في الفن| ظهور أبناء عمرو دياب في رمضان ورقص كزبرة في الشارع
مي سليم في الجيم ونادين نجيم بإطلالة جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

مي سليم في الجيم ونادين نجيم بإطلالة جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
احرص عليه- مشروب الزنجبيل كنز صحي طبيعي لا يُستهان به
نصائح طبية

احرص عليه- مشروب الزنجبيل كنز صحي طبيعي لا يُستهان به

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026