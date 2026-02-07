الولايات المتحدة مستعدة لمفاوضات إيران وترامب يشدد على منع النووي



وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة تمتلك أسطولًا كبيرًا متجهًا إلى الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن واشنطن ستراقب مجريات الأمور عن كثب.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستجتمع مع الجانب الإيراني مرة أخرى الأسبوع المقبل لمواصلة المباحثات، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أسلحة نووية لإيران.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران ترغب في إبرام اتفاق، مؤكدًا أن المحادثات التي جرت كانت جيدة للغاية، وأن هناك متسعًا من الوقت بشأن الاتفاق مع إيران.