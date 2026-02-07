"غير صحيح".. منشور مثير للجدل من إمام عاشور



كشف إمام عاشور، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، حقيقة حديثه مع صالح جمعة، لاعب المارد الأحمر السابق، بشأن أزمته الأخيرة مع النادي الأهلي.

وكتب عاشور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام":

"أي كلام تم تداوله في أي برامج على لساني أو منسوب إلي أو نقلاً عني، لم يحدث من الأساس وأنا غير مسؤول عنه."

وأضاف: "لم يصدر مني أي شيء من كل ما تم تداوله، كله غير صحيح، حتى المقابلة نفسها لم تحدث أصلًا، مع الاحترام للجميع."

واختتم إمام عاشور تصريحاته قائلاً: "كل تركيزي في تدريبي وع عملي فقط، ومصلحة فريقي أهم من كل الكلام، شكرًا لكم."

وكان صالح جمعة قد صرح في لقاء تليفزيوني عبر قناة "إم بي سي مصر" أنه التقابل مع إمام عاشور، وأن الأخير يشعر بالظلم داخل القلعة الحمراء.