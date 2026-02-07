مباريات الأمس
"غير صحيح".. منشور مثير للجدل من إمام عاشور

كتب : مصراوي

03:15 ص 07/02/2026 تعديل في 04:07 ص
كشف إمام عاشور، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، حقيقة حديثه مع صالح جمعة، لاعب المارد الأحمر السابق، بشأن أزمته الأخيرة مع النادي الأهلي.

وكتب عاشور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام":
"أي كلام تم تداوله في أي برامج على لساني أو منسوب إلي أو نقلاً عني، لم يحدث من الأساس وأنا غير مسؤول عنه."

وأضاف: "لم يصدر مني أي شيء من كل ما تم تداوله، كله غير صحيح، حتى المقابلة نفسها لم تحدث أصلًا، مع الاحترام للجميع."

واختتم إمام عاشور تصريحاته قائلاً: "كل تركيزي في تدريبي وع عملي فقط، ومصلحة فريقي أهم من كل الكلام، شكرًا لكم."

وكان صالح جمعة قد صرح في لقاء تليفزيوني عبر قناة "إم بي سي مصر" أنه التقابل مع إمام عاشور، وأن الأخير يشعر بالظلم داخل القلعة الحمراء.

dc1a88e4-ff02-4ab1-b065-4dcd421ea78d

إمام عاشور تصريحات صالح جمعة المقابلة نفسها لم تحدث غير صحيح

