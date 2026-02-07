ارتفاع الحرارة مستمر وأتربة عالقة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

عمر علي عوض يحصد جائزة الغصن الذهبي في الحلقة الاستثنائية من دولة التلاوة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر مائل للحرارة إلى حار نهارا على أغلب الأنحاء بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وحذرت الأرصاد، من الأتربة العالقة نهارًا على بعض المناطق المكشوفة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقعت الأرصاد نشاط لحركة الرياح على فترات متقطعة في مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال ووسط سيناء.

وتنبأت أن تسود الأرصاد أن تسود سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.