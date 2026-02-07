إعلان

ارتفاع الحرارة مستمر وأتربة عالقة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب : مصراوي

04:00 ص 07/02/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية (1)
  • عرض 7 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية (2)
  • عرض 7 صورة
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (2)
  • عرض 7 صورة
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (1)
  • عرض 7 صورة
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (3)
  • عرض 7 صورة
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- عمرو صالح:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر مائل للحرارة إلى حار نهارا على أغلب الأنحاء بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وحذرت الأرصاد، من الأتربة العالقة نهارًا على بعض المناطق المكشوفة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقعت الأرصاد نشاط لحركة الرياح على فترات متقطعة في مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال ووسط سيناء.

وتنبأت أن تسود الأرصاد أن تسود سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس الأرصاد درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طرح ألبوم "Riyadh mood" قريبا.. وتركي آل الشيخ: الموسيقى لغة عالمية
موسيقى

طرح ألبوم "Riyadh mood" قريبا.. وتركي آل الشيخ: الموسيقى لغة عالمية
موهبة مصرية شابة على أعتاب الانضمام إلى وكالة المتعاقدة مع فينيسيوس جونيور
رياضة محلية

موهبة مصرية شابة على أعتاب الانضمام إلى وكالة المتعاقدة مع فينيسيوس جونيور
مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة ستبدأ أنشطة الاختبارات النووية
شئون عربية و دولية

مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة ستبدأ أنشطة الاختبارات النووية
قبل بدء الترم الثاني.. خبيرة تربوية تستعرض أبرز مطالب أولياء الأمور
مدارس

قبل بدء الترم الثاني.. خبيرة تربوية تستعرض أبرز مطالب أولياء الأمور
حدث في الفن| ظهور أبناء عمرو دياب في رمضان ورقص كزبرة في الشارع
زووم

حدث في الفن| ظهور أبناء عمرو دياب في رمضان ورقص كزبرة في الشارع

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان