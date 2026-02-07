إعلان

مصرع ممرضة صدمها قطار خلال عبورها شريط السكة الحديد بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

01:28 ص 07/02/2026

جثة سيدة -أرشيفية

الشرقية - ياسمين عزت:
خيَّم الحزن على أهالي قرية العزيزية التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، عقب مصرع الممرضة منار صالح البوشي، في حادث مأساوي بعدما صدمها قطار بمنطقة شرويدة أثناء عبورها شريط السكة الحديد عقب انتهاء نوبة عملها.

كانت الممرضة قد أنهت يوم عمل شاق داخل مستشفى جامعة الزقازيق، واستقلت طريق عودتها إلى منزلها مدفوعةً بشوقها لطفلها الصغير، البالغ من العمر 3 سنوات، الذي كان ينتظرها، إلا أن القطار باغتها أثناء العبور، ما أسفر عن وفاتها في الحال.

وعُرفت منار بين زملائها بحسن الخلق والتفاني في أداء عملها، إذ رحلت وهي تؤدي رسالتها الإنسانية، تاركةً خلفها طفلًا صغيرًا وأسرةً مكلومة وزملاء نَعَوا رحيلها بحزنٍ بالغ.

وجرى نقل الجثمان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما سادت حالة من الصدمة والأسى بين أسرتها وأهالي قريتها وزملائها بالمستشفى، الذين ودعوها بدموع امتزج فيها الألم بالفقدان خلال جنازة مهيبة.

مصرع ممرضة شريط السكة الحديد ممرضة بجامعة الزقازيق قطار

