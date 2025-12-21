كتب- نهى خورشيد: يحتفل النجم المغربي محمود بنتايك بحفل زفافه على سندس، الابنة الوسطى لأحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مساء اليوم الأحد في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

حفل زفاف بنتايك على ابنة أحمد سليمان

ورصدت كاميرات مصراوي اللقطات الأولى من استقبال بنتايك لزوجته خلال حفل زفافهم.

وكانت أسرة بنتايك وصلت إلى القاهرة قادمة من المغرب قبل ساعات قليلة من الزفاف، فيما سبق وأن عقد اللاعب قرانه على سندس أحمد سليمان في مكتب جوازات الأجانب بالعاصمة الإدارية أمس السبت، وذلك بعد أيام قليلة من عودته من المشاركة مع منتخب المغرب في بطولة كأس العرب، التي توج فيها أسود الأطلس باللقب عقب الفوز على منتخب الأردن بنتيجة 3-2.