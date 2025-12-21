مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

2 0
21:00

جزر القمر

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

2 1
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

جيرونا

0 3
15:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

فياريال

0 2
17:15

برشلونة

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

4 0
22:00

خيتافي

جميع المباريات

أول صور من حفل زفاف محمود بنتايك على ابنة أحمد سليمان

كتب : نهي خورشيد

10:24 م 21/12/2025
  • عرض 12 صورة
    حفل زفاف بنتايك (2)
    حفل زفاف بنتايك (5)
    حفل زفاف بنتايك (1)
    حفل زفاف بنتايك (4)
    حفل زفاف بنتايك (8)
    حفل زفاف بنتايك (9)
    حفل زفاف بنتايك (7)
    حفل زفاف بنتايك (10)
    حفل زفاف بنتايك (11)
    حفل زفاف بنتايك (6)
    حفل زفاف بنتايك (12)

كتب- نهى خورشيد: يحتفل النجم المغربي محمود بنتايك بحفل زفافه على سندس، الابنة الوسطى لأحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مساء اليوم الأحد في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

حفل زفاف بنتايك على ابنة أحمد سليمان

ورصدت كاميرات مصراوي اللقطات الأولى من استقبال بنتايك لزوجته خلال حفل زفافهم.

وكانت أسرة بنتايك وصلت إلى القاهرة قادمة من المغرب قبل ساعات قليلة من الزفاف، فيما سبق وأن عقد اللاعب قرانه على سندس أحمد سليمان في مكتب جوازات الأجانب بالعاصمة الإدارية أمس السبت، وذلك بعد أيام قليلة من عودته من المشاركة مع منتخب المغرب في بطولة كأس العرب، التي توج فيها أسود الأطلس باللقب عقب الفوز على منتخب الأردن بنتيجة 3-2.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حفل زفاف بنتايك ابنة أحمد سليمان محمود بنتايك زوجة محمود بنتايك الزمالك أحمد سليمان

أحدث الموضوعات

أخبار كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

