أسرة "من أجل مصر" بجامعة عين شمس تنظم زيارات لطلابها لمعرض الكتاب

نظّمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس عدة زيارات ميدانية لطلاب الأسرة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف وتنسيق إداري من إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

وتأتي هذه الزيارات في إطار حرص جامعة عين شمس وأسرة طلاب من أجل مصر على إعداد كوادر طلابية واعية وقادرة على تحمّل المسؤولية، وبناء شخصية الطالب الجامعي المتكاملة فكريًا وثقافيًا، إلى جانب صقل وعي الطلاب بالقضايا الفكرية والثقافية المعاصرة، بما يسهم في إعداد قيادات طلابية فاعلة، وذلك اتساقًا مع رسالة الجامعة ودورها الرائد في خدمة المجتمع وبناء الإنسان.

وجاءت الزيارات برفقة روّاد أسرة طلاب من أجل مصر بالكليات المختلفة، مشرفي الإدارة العامة لرعاية الشباب، حرصًا على توفير الدعم والإشراف الكامل للطلاب، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الزيارة في أجواء تنظيمية وثقافية متميزة.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الزيارات، مؤكدين أن أسرة طلاب من أجل مصر تحرص دائمًا على تنظيم مثل هذه الفعاليات الثقافية الهادفة، لما تتيحه من فرص مميزة للاطلاع على أحدث الإصدارات، والتواصل مع دور النشر المختلفة، الأمر الذي يسهم في إثراء معارفهم وتنمية وعيهم الفكري والثقافي.

اقرأ أيضاً:

وزير التعليم لمديري المديريات: تسليم الكتب الدراسية للترم الثاني بالكامل دون تأخير

رئيس جامعة القاهرة يناقش مع مساعد وزير الخارجية تعزيز المنح الدراسية للأفارقة