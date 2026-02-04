إعلان

أسرة "من أجل مصر" بجامعة عين شمس تنظم زيارات لطلابها لمعرض الكتاب

كتب : عمر صبري

08:36 م 04/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    أسرة من أجل مصر بجامعة عين شمس تنظم زيارات لطلابها لمعرض الكتاب (2)
  • عرض 4 صورة
    أسرة من أجل مصر بجامعة عين شمس تنظم زيارات لطلابها لمعرض الكتاب (1)
  • عرض 4 صورة
    أسرة من أجل مصر بجامعة عين شمس تنظم زيارات لطلابها لمعرض الكتاب (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نظّمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس عدة زيارات ميدانية لطلاب الأسرة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف وتنسيق إداري من إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

وتأتي هذه الزيارات في إطار حرص جامعة عين شمس وأسرة طلاب من أجل مصر على إعداد كوادر طلابية واعية وقادرة على تحمّل المسؤولية، وبناء شخصية الطالب الجامعي المتكاملة فكريًا وثقافيًا، إلى جانب صقل وعي الطلاب بالقضايا الفكرية والثقافية المعاصرة، بما يسهم في إعداد قيادات طلابية فاعلة، وذلك اتساقًا مع رسالة الجامعة ودورها الرائد في خدمة المجتمع وبناء الإنسان.

وجاءت الزيارات برفقة روّاد أسرة طلاب من أجل مصر بالكليات المختلفة، مشرفي الإدارة العامة لرعاية الشباب، حرصًا على توفير الدعم والإشراف الكامل للطلاب، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الزيارة في أجواء تنظيمية وثقافية متميزة.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الزيارات، مؤكدين أن أسرة طلاب من أجل مصر تحرص دائمًا على تنظيم مثل هذه الفعاليات الثقافية الهادفة، لما تتيحه من فرص مميزة للاطلاع على أحدث الإصدارات، والتواصل مع دور النشر المختلفة، الأمر الذي يسهم في إثراء معارفهم وتنمية وعيهم الفكري والثقافي.

اقرأ أيضاً:

وزير التعليم لمديري المديريات: تسليم الكتب الدراسية للترم الثاني بالكامل دون تأخير

رئيس جامعة القاهرة يناقش مع مساعد وزير الخارجية تعزيز المنح الدراسية للأفارقة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسرة طلاب من أجل مصر جامعة عين شمس معرض القاهرة الدولي للكتاب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل تم رفع أسعار السكر؟.. بيان لشركة الصناعات يحسم الجدل
أخبار مصر

هل تم رفع أسعار السكر؟.. بيان لشركة الصناعات يحسم الجدل
بيان لمحافظة القاهرة بشأن مائدة إفطار المطرية
أخبار مصر

بيان لمحافظة القاهرة بشأن مائدة إفطار المطرية
هل هدد منتخب مصر إمام عاشور بسبب أزمته مع الأهلي؟.. إبراهيم حسن يرد
رياضة محلية

هل هدد منتخب مصر إمام عاشور بسبب أزمته مع الأهلي؟.. إبراهيم حسن يرد

كيف نسقت جلا هشام إطلالتها في أحدث ظهور؟
الموضة

كيف نسقت جلا هشام إطلالتها في أحدث ظهور؟
"صابر قدامه رحلة أخيرة".. طرح البوسترات المنفردة لـ مسلسل "المداح : أسطورة
زووم

"صابر قدامه رحلة أخيرة".. طرح البوسترات المنفردة لـ مسلسل "المداح : أسطورة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026