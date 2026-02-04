بعد مرور 115 يومًا على وقف النار في غزة.. كم مرة اخترقت إسرائيل القرار؟

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، اختراق وقف إطلاق النار، والذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، حيث ارتكب خروقات كبيرة حتى اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026، أي بعد مرور 115 يومًا، وهو ما يعتبر اختراق للقانون الدولي الإنساني، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وقال مكتب الحكومي بغزة، في بيان اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ارتكبت 1.520 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث تم إطلاق نار 522 مرة، فيما توغل آليات الاحتلال داخل الأحياء والمناطق السكنية بمعدل 73، مرة، وتم تنفيذ قصف واستهداف حوالي 704، وتم نسف 221 منزل ومبني.

وفيما يتعلق بالخسائر البشرية، أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أنه استشهد نحو 556 شخصاً من بينهم 288 من الأطفال والنساء والمسنين، فيما بلغ عدد الشهداء من الرجال 268 رجلًا، فيما بلغت نسبة الشهداء من المدنيين حوالي 99%.

وبلغ عدد مصابي اختراق وقف إطلاق النار، منهم 1,500 مصاب، منهم 900 من الأطفال والنساء والمسنين، فيما وصل عدد المصابين المدنيين 1,488 مصابًا، بما يعادل 99.2% من إجمالي المصابين، وتم اعتقال 50 شخصا، وجميع المصابين والمعتقلين تم استهدافهم بعيدًا عن الخط الأصفر، داخل الأحياء السكنية.

وبالنسبة لشاحنات المساعدات والتجارية والوقود، وأوضح المكتب الإعلامي، أنه دخل 29,603 إجمالي عدد شاحنات المساعدات والتجارية والوقود، من أصل 69,000 شاحنة مساعدات وتجارية ووقود، بنسبة التزام 43%.