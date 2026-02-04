شاركت تمارا نادر السيد، لاعبة فريق السلة للسيدات بالنادي الأهلي وابنة حارس مرمى الزمالك السابق، صورًا جديدة على حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

ونشرت تمارا صورًا لها بملابس من تلك العلامة التجارية، التي لم تكشف عن مالكها، وعلق والدها نادر السيد: "مفيش كلام يتقال، الإستايل بيقول كل حاجة".

وغابت تمارا نادر السيد عن صفوف الأهلي ومنتخب مصر الفترة الماضية، بسبب تعرضها للإصابة وإجرائها عملية جراحية في القدم، أكتوبر الماضي، وتغيب على إثرها من 4 إلى 6 أشهر.