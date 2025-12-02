مباريات الأمس
أسامة جلال يدعم رمضان صبحي في محبسه بهذه الطريقة

كتب : محمد القرش

07:25 م 02/12/2025

رمضان صبحي

قدّم أسامة جلال، مدافع منتخب مصر وبيراميدز، رسالة دعم قوية لزميله رمضان صبحي خلال فترة محبسه، معبرًا عن مساندته له عبر دعاء نشره على حسابه في "إنستجرام".

ونشر أسامة عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صورة تجمعه برمضان صبحي، وعلق: "اللهم فرّج كربه، وبدّد حزنه، واصرف عنه ما يؤذيه".

وأضاف: "اللهم كن معه في وحدته، وثبّت قلبه، واكتب له الفرج العاجل والعودة إلى أهله سالمًا غانمًا، اللهم اجعل هذه المحنة بابًا للخير والقرب منك".

يواجه رمضان صبحي أزمة كبيرة، حيث تم حبسه احتياطيًا على ذمة قضية تزوير لحين صدور الحكم في جلسة 30 ديسمبر، كما تعرض للإيقاف لمدة أربع سنوات نتيجة التلاعب في عينة المنشطات.

دعم أسامة جلال لرمضان صبحي

