بسبب "المصاريف".. القبض على عامل اعتدى على زوجته بآلة حادة في الفيوم

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، القبض على عامل لاتهامه بالاعتداء على زوجته بآلة حادة (قطعة حديد)، مما تسبب في إصابتها بجروح بالغة في الوجه والجسد، بسبب خلافات زوجية بمركز طامية.

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطاراً من العميد أحمد سيف، مأمور قسم شرطة مركز طامية، يفيد بورود بلاغ من سيدة تقيم بالمدينة، تتهم فيه زوجها بالاعتداء عليها بالضرب المبرح واستخدام آلة حادة، ما أسفر عن إصابات قطعية في الوجه واليدين والعينين، ونُقلت المصابة إلى مستشفى طامية المركزي لتلقي العلاج اللازم وإعداد تقرير طبي بحالتها.

وكشفت التحريات التي قادها العقيد محمد ثروت عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع شرق الفيوم، أن المجني عليها تُدعى (أ. ع. ا - 36 عاماً)، وأنها دخلت في خلافات مستمرة مع زوجها المتهم (ث. ف. م - 40 عاماً، عامل)، بسبب تقاعسه عن الإنفاق عليها وتوجيه الإهانات الدائمة لها.

وأوضحت التحريات، أن الزوجة حاولت التدخل عن طريق أسرته لتقويمه، إلا أن الزوج قرر الانتقام منها فباغتها بالاعتداء باستخدام "قطعة حديد" محدثاً ما بها من إصابات.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط الزوج المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت نيابة مركز طامية التي تولت التحقيق.