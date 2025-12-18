إعلان

مزور ومغرض.. ساويرس ينفي تصريح "الحد الأدنى للأجور في شركاته 30 ألفا"

كتب : منال المصري

10:49 ص 18/12/2025

المهندس نجيب ساويرس

نفى نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في شركاته إلى 30 ألف جنيه.

وأكد ساويرس، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقًا)، عقب إعادة نشره للخبر المتداول، أن هذا التصريح "مزور وغير حقيقي ومغرض".

وجاء رد ساويرس على ما نشرته إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت أنه قال: "لما تقولوا ابدأ بنفسك أحب أطمنكم الحد الأدنى للأجور عندي يبدأ من 30 ألف جنيه".

وكان ساويرس قد صرّح في وقت سابق بأن راتب الشاب المؤهل والمدرّب لسوق العمل قد يرتفع من ألفي جنيه إلى ما بين 14 و15 ألف جنيه، معتبرًا أن هذا المبلغ يمثل الحد الأدنى للمعيشة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

وأثار هذا التصريح جدلًا واسعًا بين مؤيدين يرون ضرورة ألا يقل الحد الأدنى للأجور عن 15 ألف جنيه، ومعارضين لهذا الرأي.

نجيب ساويرس الحد الأدنى للأجور سوق العمل

