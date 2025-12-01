نقاش حاد بين جوارديولا وهالاند بعد فوز السيتي على ليدز (فيديو وصور)

شجار جماعي بين اللاعبين والمشجعين في مباراة بالدوري الإنجليزي.. ما القصة؟

يمتلئ عالم كرة القدم بقصص إنسانية مؤثرة، كان أبطالها لاعبين ومدربين وأفرادًا من عائلاتهم خاضوا صراعًا قاسيًا مع مرض السرطان، منهم من نجا ومنهم من غلبه المرض.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز اللاعبين وعائلاتهم الذين عانوا من مرض السرطان:

سيباستيان هالير.. من العلاج الكيماوي إلى منصة البطولات

تعرض الإيفواري سيباستيان هالير لصدمة قاسية عقب انضمامه إلى بوروسيا دورتموند، بعد اكتشاف إصابته بسرطان الخصيتين عام 2022.

خضع لعمليتين وجلسات كيماوي قبل أن يعود للملاعب في بداية 2023، ثم سجل إحدى أهم القصص الملهمة بتتويجه مع منتخب بلاده بكأس الأمم الإفريقية.

ستانليان بيتروف.. تعافٍ أعاد البهجة لجماهير أستون فيلا

أعلن البلغاري ستانليان بيتروف إصابته بسرطان الدم وهو في قمة عطائه مع أستون فيلا عام 2013.

ابتعد عن اللعب ودخل رحلة علاج طويلة، لكنه تمكن من التعافي، وعاد للعمل في النادي في الجانب الفني، مؤسسًا مبادرات لصالح المرضى.

يوهان كرويف.. نهاية حزينة لأسطورة خالدة

أُصيب الهولندي يوهان كرويف بسرطان الرئة في أكتوبر 2015، ورغم تلقيه العلاج لفترة، توفي في مارس 2016.

ميكي روكي.. مراهق أوقف المرض مسيرته

أصيب لاعب ريال بيتيس الإسباني ميكي روكي بسرطان في منطقة الحوض عام 2011، وهو في بداية مشواره الاحترافي.

ورغم محاولات العلاج، توفي عام 2012 عن عمر 23 عامًا، ليصبح رمزًا لحلم توقف مبكرًا.

كريستيان جيان.. صدمة مفاجئة في هولندا

أُعلن عن إصابة الغاني كريستيان جيان، مدافع فينورد السابق، بالسرطان في نوفمبر 2021، قبل أن يتوفى في ديسمبر من العام ذاته، بعد مسيرة ناجحة أبرزها تتويجه بلقب أوروبي مع النادي الهولندي.

زانا إنريكي.. مأساة شخصية لمدرب باريس سان جيرمان

فقد لويس إنريكي ابنته زانا في أغسطس 2019 بعد إصابتها بسرطان العظام عن عمر 9 سنوات.

غادر المدرب عمله مع المنتخب الإسباني آنذاك ليكون بجانبها خلال رحلة العلاج القصيرة، وظلت قصتها حاضرة بعدما كرّمها نادي باريس سان جيرمان مؤخرًا أثناء التتويج القاري.

أيمن حفني.. أنباء أثارت القلق ثم جرى نفيها

ترددت أنباء خلال الفترة الماضية عن إصابة ابنة لاعب الزمالك السابق أيمن حفني بمرض السرطان، قبل أن تؤكد مصادر مقربة من اللاعب أن ما تم تداوله كان مجرد شائعات غير صحيحة.

إبراهيم شيكا.. اللاعب الشاب الذي خسر معركته أمام المرض

رحل إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق، في 12 أبريل 2025 بعد صراع مع سرطان المستقيم، وفق تقارير رسمية.

وعانى اللاعب من تدهور واضح في صحته خلال الأشهر الأخيرة، قبل أن يفارق الحياة عن عمر 27 عامًا.