يستضيف ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها اليوم، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر.

وتقام مباراة نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب "محمد بن زايد" اليوم الأحد الموافق 9 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

وتعد مباراة اليوم عنق زجاجة للقطبين، حيث أن الفريقين لا يقدمان المستوى المطلوب خلال الفترة الأخيرة، يطمح كلا منهما، لتحقيق اللقب، لتكون انطلاقته الحقيقة في الموسم والعودة للطريق الصحيح.

ويدخل المارد الأحمر البطولة، وهدفه حصد اللقب لرفع عدد ألقابه للقب رقم 16 في البطولة، فيما يأمل الزمالك، في زيادة ألقابه بالسوبر إلى اللقب رقم 5.

أعلى 5 لاعبين قيمة تسويقية في نهائي السوبر

ويسيطر لاعبي المارد الأحمر على قائمة أعلى اللاعبين قيمة تسويقية في البطولة، حيث يتصدر القائمة نجم الفريق، محمود حسن تريزيجيه والذي تبلغ قيمته التسويقية 5 مليون يورو.

1- محمود تريزيجيه، الأهلي، 5 مليون يورو

2- إمام عاشور، الأهلي، 4 مليون يورو

3- أحمد سيد زيزو، الأهلي، 3.5 مليون يورو

4- ألو ديانج، الأهلي، 3 مليون يورو

5- أشرف بن شرقي، الأهلي، 3 مليون يورو

