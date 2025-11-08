مباريات الأمس
مصدر يكشف حقيقة منشور ناصر ماهر المثير للجدل عن الأهلي

كتب - مراسل مصراوي:

01:03 ص 08/11/2025
تصدر ناصر ماهر نجم نادي الزمالك، المشهد خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول منشور من خلال حساب على فيس بوك يحمل اسمه، يتعلق بنهائي كأس السوبر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشور لناصر ماهر عن طريق حساب يحمل اسمه، نشر خلاله صورة له، من مباراة بيراميدز بنصف نهائي السوبر وكتب: "تعالالي".

وفسر كافة المتابعين هذا التعليق، بأنه إشارة من لاعب وسط الزمالك إلى انتظار الغريم التقليدي الأهلي، في نهائي البطولة يوم الأحد المقبل.

وكشف مصدر مقرب من نجم الزمالك في تصريحات خاصة لمصراوي، حقيقة هذا المنشور، حيث قال: "هذا المنشور غير صحيح واللاعب لا يملك حساب على الفيس بوك من الأساس".

ويذكر أن نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، سيقام غدا الأحد، على ملعب "محمد بن زايد"، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ناصر ماهر نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك كأس السوبر المصري الأهلي والزمالك

