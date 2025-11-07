تهنئة خاصة من علي معلول لمحمد أبو تريكة بمناسبة عيد ميلاده

"قولتلك هتجبها".. زوجة الجزيري توجه رسالة له بعد تأهل الزمالك لنهائي السوبر

يحتفل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، اليوم الجمعة الموافق 7 نوفمبر الجاري، بعيد ميلاده الـ47.

وحرص النجم التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بالأهلي، على تهنئة محمد أبو تريكة بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر معلول عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لأبو تريكة وكتب عليها: "عيد ميلاد سعيد تريكا".

وكان علي معلول رحل عن النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ليعود إلى الصفاقسي التونسي، بعد رحلة استمرت مع المارد الأحمر 9 سنوات.

ويذكر أن أسطورة الكرة المصرية محمد أبو تريكة، كان قد أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، في ديسمبر من عام 2013، بعد مسيرة مليئة بالإنجازات رفقة الأهلي ومنتخب مصر.

