حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفوز على حساب نظيره بيراميدز بنتيجة، 5-4 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بينهما في نصف نهائي كأس السوبر.

وبهذا الفوز ضمن الفارس الأبيض الصعود إلى نهائي كأس السوبر المصري، لملاقاة غريمه التقليدي الأهلي يوم الأحد المقبل.

وتقام مباراة نهائي كأس السوبر المصري يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "محمد بن زايد".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وفوز نادي الزمالك، على حساب بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الزمالك على حساب بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، بمطالعة الألبوم أعلاه:

