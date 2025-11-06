"سيرك".. رونالدو يكشف سبب غيابه عن جنازة جوتا

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، سبب غيابه عن جنازة زميله بالمنتخب ديوجو جوتا، الذي رحل عن عالمنا في يوليو الماضي.

ورحل جوتا عن عالمنا، في يوليو الماضي رفقة شقيقه أندرية سيلفا، بعد تعرضهما في حادث سير، ولم يحضر رونالدو جنازة الثنائي وهو ما عرضه لانتقادات قوية.

وقال رونالدو في تصريحات، خلال مقابلة مع بيرس مورجان: "منذ وفاة والدي لم أحضر جنازة في حياتي، عندما أحضر يتحول الأمر إلى سيرك، لذلك لا أرغب في حدوث هذا الأمر".

وأضاف: "عقب وفاة جوتا، رأيت أشخاص يتحدثون عنه وعن كرة القدم، لا أريد أن أوجه انتقادات ولكن ما هذا الأمر؟".

وكانت صحيفة "آس" الإسبانية، كشفت في وقت سابق، أن جوتا كان يسافر رفقة شقيقه على الطريق السريع A52، في نطاق بلدية سيرناديا، وتعرضت السيارة التي كانا يستقلانها، من طراز لامبورجيني، للانفجار في أحد الإطارات، مما أدى إلى خروجها عن الطريق، وأسفر ذلك عن اندلاع النيران في السيارة، وهو ما تسبب في وفاة الثنائي.

