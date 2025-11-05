مباريات الأمس
كأس السوبر المصرى

الأهلي

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى

الزمالك

- -
19:30

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
14:30

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما

الأرجنتين

- -
15:30

تونس

الدوري الأوروبي

بازل

- -
19:45

ستيوا بوخارست

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

- -
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

شتوتجارت

- -
22:00

فينورد

"بعد احتفاله بحفيده".. 15 صورة ترصد أبرز لحظات عصام الحضري مع عائلته

كتب - يوسف محمد:

11:29 م 05/11/2025
  عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    الحضري وأفراد عائلته (1)
  • عرض 15 صورة
    الحضري وأفراد عائلته (2)_1
  • عرض 15 صورة
    الحضري وأفراد عائلته (3)
  • عرض 15 صورة
    الحضري وأفراد عائلته (3)_1
  • عرض 15 صورة
    الحضري وأفراد عائلته (4)_1
  • عرض 15 صورة
    الحضري وأفراد عائلته (5)
  • عرض 15 صورة
    الحضري وأفراد عائلته (5)_1
  • عرض 15 صورة
    الحضري وأفراد عائلته (6)
  • عرض 15 صورة
    الحضري وأفراد عائلته (6)_1
  • عرض 15 صورة
    الحضري وأفراد عائلته (7)
  • عرض 15 صورة
    الحضري وأفراد عائلته (7)_1
  • عرض 15 صورة
    الحضري وأفراد عائلته (4)
  • عرض 15 صورة
    الحضري وأفراد عائلته (2)
  • عرض 15 صورة
    الحضري وأفراد عائلته (8)

احتفل أسطورة حراسة المرمى في مصر والنادي الأهلي عصام الحضري اليوم الأربعاء، بعيد ميلاد حفيده الأول "عيسى"، نجل ابنته شاهندا.

ونشر الحضري مجموعة من الصور له رفقة زوجته وحفيده، وكتب: "عيسى حفيدي، فعلا أعز الولد ولد الولد حياتي كلها ما قبل حفيدي شيء وبعده دنيا ثانية تماماً، كل سنة وانت طيب وبخير یا سد یا صغیر وربنا يفرحكم دايما بأولادكم وأحفادكم".

وكان عصام الحضري احتفل في ديسمبر من عام 2022، بحفل زفاف ابنته شاهندا في حفل شهد حضور الكثير من نجوم كرة القدم المصرية.

ويحرص دائما عصام الحضري، على مشاركة جزء من حياته الشخصية رفقة زوجته وأبنائه، على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعصام الحضري، يمتلك خمسة أبناء من زوجته صابرين، هم: "" شاهندا، شدوي، شهد، ياسين، شايان".

ويذكر أن نجل عصام الحضري ياسين، سبق له لعب كرة القدم، في صفوف فريق الناشئين بوادي دجلة، في مركز حراسة المرمى مثل والده.

والجدير بالذكر أن أسطورة حراسة المرمى في مصر، يتولى حاليا منصب مدرب حراس مرمى منتخب مصر الثاني المشارك في بطولة كأس العرب.

