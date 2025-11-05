"بعد احتفاله بحفيده".. 15 صورة ترصد أبرز لحظات عصام الحضري مع عائلته

"فخورة بابني الكبير".. جورجينا تحتفل بـ نجل رونالدو بعد تتويجه مع منتخب

احتفل أسطورة حراسة المرمى في مصر والنادي الأهلي عصام الحضري اليوم الأربعاء، بعيد ميلاد حفيده الأول "عيسى"، نجل ابنته شاهندا.

ونشر الحضري مجموعة من الصور له رفقة زوجته وحفيده، وكتب: "عيسى حفيدي، فعلا أعز الولد ولد الولد حياتي كلها ما قبل حفيدي شيء وبعده دنيا ثانية تماماً، كل سنة وانت طيب وبخير یا سد یا صغیر وربنا يفرحكم دايما بأولادكم وأحفادكم".

وكان عصام الحضري احتفل في ديسمبر من عام 2022، بحفل زفاف ابنته شاهندا في حفل شهد حضور الكثير من نجوم كرة القدم المصرية.

ويحرص دائما عصام الحضري، على مشاركة جزء من حياته الشخصية رفقة زوجته وأبنائه، على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعصام الحضري، يمتلك خمسة أبناء من زوجته صابرين، هم: "" شاهندا، شدوي، شهد، ياسين، شايان".

ويذكر أن نجل عصام الحضري ياسين، سبق له لعب كرة القدم، في صفوف فريق الناشئين بوادي دجلة، في مركز حراسة المرمى مثل والده.

والجدير بالذكر أن أسطورة حراسة المرمى في مصر، يتولى حاليا منصب مدرب حراس مرمى منتخب مصر الثاني المشارك في بطولة كأس العرب.

أقرأ أيضًا:

عمر جابر: عندما يتواجد الزمالك في أي بطولة يكون المرشح الأول لحصدها

"لا نعرف الخوف وجماهير الزمالك خلفنا".. عبدالرؤوف يعلق على مواجهة بيراميدز